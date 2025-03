Runjaic: “Ci sarà Thauvin. Portiere? Deciderò all’ultimo”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic, in occasione della conferenza stampa in vista del match contro la Lazio in programma lunedì alle 20.45, ha dato qualche indicazione sull’undici che potrebbe mettere in campo: “Tengo conto un po’ di tutto, sono contento della situazione, abbiamo praticamente tutti a disposizione e posso scegliere. Cosa dovremo portare sul campo e ben chiaro, saranno molto importanti i dettagli”.

Su chi schiererà tra i pali: “Okoye è tornato a disposizione, ha lavorato questa settimana e non è una decisione facile da prendere, è una buona domanda. Padelli ha fatto una prestazione importante, aiutandoci a ottenere il risultato, quindi ci sto pensando, Okoye si è allenato bene ma non ha giocato, deciderò all’ultimo”.

Su Thauvin: “Ha avuto qualche problemino e quindi giovedì lo abbiamo risparmiato, sta giocando tanto e bene, è un nostro leader quindi ci serve sempre al top e lo stiamo gestendo per averlo al top anche lunedì. Ci sarà, ci aspettiamo che fornisca una buona prestazione e speriamo che continui a giocare così”.

Due parole anche su Sanchez, per esperienza paragonabile a Pedro della Lazio: “Non farei questo paragone, sono due giocatori molto forti ma anche molto diversi, hanno ognuno le proprie qualità. A loro modo possono fare la differenza. Sono giocatori diversi che hanno un ruolo diverso”.

