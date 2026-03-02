Runjaic: “C’era tanta pressione, prestazione di livello. Davis? Nessuno ha le sue caratteristiche”

02/03/2026 | 23:38:03

Kosta Runjaic, allenatore dell‘Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del 3-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Venivamo da tre sconfitte consecutive, c’era tanta pressione sulle nostre spalle e all’andata abbiamo perso in maniera netta. E’ stata una prestazione di buon livello, c’era voglia di riscatto e abbiamo festeggiato il successo che ci consente di migliorare la posizione in classifica. Non era una gara facile, ma ci siamo fatti trovare pronti. Davis ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per la nostra squadra, non ci sono in rosa elementi con le medesime caratteristiche. Ha lavorato duro per rientrare prima del dovuto e quest’atteggiamento mi rende orgoglioso. Ha rapidità, è bravo nell’uno contro uno, protegge bene palla col fisico. Ha dato un grosso contributo”.

foto x udinese