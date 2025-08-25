Runjaic: “Buona prestazione, ma c’è il rammarico per non averla vinta”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 contro il Verona, prima di campionato per i friulani: “Abbiamo avuto difficoltà a trovare lo spazio giusto in alcune fasi, soprattutto nel primo tempo. Il Verona ha adottato un piano chiaro: difendere, aspettare e ripartire approfittando di errori. Nonostante questo, abbiamo creato delle buone occasioni, specialmente dopo che loro hanno trovato il pareggio. Purtroppo, resta il rammarico per aver concesso un gol che potevamo evitare. Non siamo del tutto soddisfatti, ma un punto è meglio di zero, anche se avevamo la possibilità di vincere.”

Dopo il vantaggio sembravate in controllo, cosa è mancato?

“Dopo aver ottenuto il vantaggio abbiamo gestito il gioco, però in alcuni momenti abbiamo perso creatività e movimento. Durante la settimana avevamo parlato proprio di questo aspetto, ma in partita non siamo sempre riusciti ad applicarlo. Non abbiamo commesso tanti errori, anzi per lunghi tratti è stata una buona prestazione. Resta il fatto che il risultato non ci gratifica e dobbiamo continuare a lavorare. La stagione è appena iniziata, sappiamo quanto può essere insidioso l’Hellas, basta ricordare cosa accadde in questo stadio un anno fa. Ora abbiamo altre gare ravvicinate per trovare la condizione migliore.”

Si parla di mercato: la squadra ha bisogno di rinforzi?

“Ogni giorno ci confrontiamo con la società, sappiamo che in alcune situazioni mancano qualità ed esperienza. Abbiamo ancora pochi giorni a disposizione e sono convinto che arriveranno buone notizie. Oggi, ad esempio, Atter non ha giocato, ma tutta la squadra ha mostrato buona energia e capacità di adattamento. Naturalmente cerchiamo di rinforzarci, ma non dobbiamo dimenticare che i nostri giocatori hanno bisogno di tempo per crescere e raggiungere un livello superiore.”

Passiamo a Iker Bravo: che valutazione dà della sua prova?

“Che cosa significa giocatore fondamentale? Per me ogni elemento della rosa è importante, anche chi oggi non è sceso in campo. Iker Bravo è giovane e deve fare esperienza. Ogni minuto giocato è per lui una lezione. Ci sono stati momenti positivi, altri in cui ha perso qualche pallone con troppa facilità, ma il bilancio rimane incoraggiante. Non voglio mettergli pressione, deve crescere passo dopo passo. È un ragazzo con buone qualità e può sicuramente migliorare. La prestazione di oggi non è stata negativa.”

Foto: sito Udinese