Runjaic: “Atta? Può tornare per le gara del 7. Mercato? Non so se faremo qualcosa”

02/01/2026 | 16:45:08

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Como.

Queste le sue parole: “In genere è complicata, abbiamo colloqui intensi con la società, siamo attivi e attenti, ovviamente non posso dire se faremo qualcosa. L’attenzione è rivolta al massimo alla partita, c’è un determinato periodo di tempo, conosciamo i punti di forza e dove dobbiamo migliorare. C’è fiducia nel gruppo che abbiamo a disposizione e questo è importante farlo capire, far sì che i ragazzi sentano la fiducia e che tirino fuori sempre di più da loro stessi, sanno che vogliamo alzare l’asticella”.

Nico Paz è in testa al gruppo di giocatori per dribbling riusciti, avete pensato a qualcosa di particolare per fermarlo? “Penso che l’approccio difensivo di squadra sia molto importante. Dobbiamo lavorare in gruppo per fermare Nico Paz, ha già dimostrato l’anno scorso le sue capacità e quest’anno è migliorato ancora, è forse il giocatore migliore per capacità di fornire assist e segnare”.

Quando tornerà Atta? “Ha svolto due allenamenti leggeri, ancora non potrà essere con noi, ma contro il Torino potrebbe esserci, il 7 gennaio. Anche noi abbiamo giocatori di talento, ragazzi come Nico Paz e Atta non si possono fermare del tutto, è importante difendere di squadra. Va sottolineato che il Como ha altri ragazzi importanti oltre Nico Paz, sarà fondamentale funzionare nel lavoro di squadra. Indipendentemente da chi giocherà nel Como dovremo essere al 100%”.

Foto: sito Udinese