Runjaic: “Atta è un esempio di come lavoriamo a Udine, ora vogliamo fare bene con Zaniolo”

30/07/2026 | 18:20:12

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa: “Unai Gomez è un giocatore che si inserisce perfettamente nella nostra rosa. Gioca con entusiasmo, passione e grande intensità. Credo che all’Udinese potrà esprimere tutto il potenziale che ha già dimostrato di possedere. Ad Arthur Atta auguro il meglio per la sua carriera. È un esempio di come a Udine un giovane possa crescere e raggiungere un livello molto alto. Il suo trasferimento apre nuove opportunità per altri giocatori che potranno mettersi in mostra. Abbiamo piena fiducia in Maduka e siamo convinti che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori portieri della Serie A. Thauvin e Atta sono cresciuti grazie al lavoro del gruppo e stiamo cercando di fare lo stesso con Zaniolo”.

foto sito udinese