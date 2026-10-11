Runjaic: “Arizala è a disposizione, siamo dispiaciuti per l’infortunio di Zaniolo”

11/10/2026 | 16:22:40

Le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa: “Arizala è tornato a disposizione come Palma e avete visto anche Zanoli. Siamo contenti di questo ma meno contenti per l’infortunio di Zaniolo, purtroppo capita. Dopo un infortunio una ricaduta può accadere. Non ci si può lamentare o attribuire la colpa a qualcosa, in questo percorso può accadere e ora lavoriamo affinchè torni. Contro il Pogon Stettino abbiamo fatto un buon lavoro tolto l’infortunio di Gueye. Speriamo che sia solo una fase transitoria e che non accadano altri infortuni”.

foto sito udinese