Runjaic: “Approccio con errori individuali, meglio nella ripresa. Obiettivo? 50 punti in classifica”

L’allenatore dei bianconeri Kosta Runjaic ha commentato così la sfida ai microfoni di DAZN: “Se giochi contro l’Inter, devi avere un’intensità forte per tutto l’arco della gara. La prima parte di gara non l’abbiamo giocata bene, mentre nella ripresa ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a rimontare. Ci portiamo a casa la reazione, anche se torniamo a casa con una sconfitta”.

Sulla ripresa: “Abbiamo avuto un approccio con errori individuali alla gara. Nella ripresa, abbiamo giocato con più tranquillità. Abbiamo fatto fatica a difendere, soprattutto nel primo gol: non abbiamo il livello dell’Inter, ma comunque dobbiamo evitare errori che non possiamo permetterci in questo torneo”.

Sull’obiettivo: “Io vorrei essere più in alto in classifica. Avremo gare molto complicate, contro Genoa e Milan ad esempio. Mi auguro che i ragazzi possano dare il massimo in ogni gara: dobbiamo restare concentrati anche perché tutte le gare sono complicate. L’obiettivo potrebbe essere raggiungere quota 50 punti in classifica”.

Foto: Instagram Udinese