Runjaic annuncia: “Resto all’Udinese, non voglio andare via”

28/05/2025 | 10:14:35

Il tecnicl dell’Udinese Kostas Runjaic ha confermato la sua permanenza in Friuli, in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport: “Sarebbe felice di allenare l’Udinese anche la prossima stagione? “Ma certo! Che domanda! Ho ancora un anno di contratto e non ho intenzione di andare via. Abbiamo mantenuto le distanze dalla zona retrocessione per tutto l’anno. Questa era la priorità assoluta. In alcuni momenti ci siamo anche avvicinati allo stile di calcio che ho in mente”.

Foto: Instagram Udinese