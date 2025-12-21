Runjaic: “Amareggiato per la mancanza di reazione. Ci dobbiamo rifare contro la Lazio”

21/12/2025 | 20:55:05

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Firenze per 5-1.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto bene i primi 5 minuti ma il rosso ha cambiato tutto. È stato un regalo ma sono episodi che possono accadere. Sono amareggiato per la mancanza reazione, e per aver concesso gol facili ad una squadra che sta lottando per non retrocedere. Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci rifaremo già contro la Lazio. Mi congratulo anche con la Fiorentina per prima vittoria della stagione”.

Foto: sito Udinese