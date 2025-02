Runjaic: “Abbiamo sofferto, ma abbiamo gestito i momenti. Hanno giocato tutti bene”

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio del Maradona tra i bianconeri e il Napoli. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto bene, sono molto felice per questo punto e per i ragazzi. Abbiamo sofferto ma abbiamo sempre gestito bene questi momenti”.

Sulla prestazione di alcune individualità come Ekkelenkamp, Thauvinc, Solet e Bjiol: “Hanno giocato bene tutti. Per giocare bene contro il Napoli vuol dire che hanno giocato bene tutti. Da Ekkelenkamp agli altri”.

Foto: Instagram Udinese