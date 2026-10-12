Runjaic: “Abbiamo perso per un errore, aspetto il ritorno di tanti giocatori”

12/10/2026 | 23:46:24

Le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa dopo la sconfitta di Torino:”Sono sempre ottimista, è il mio approccio alla vita. La perdiamo per un grande errore come con il Cagliari. Ho responsabilità anche io essendo il capo allenatore, si è trattato di una carenza di comunicazione e percezione. E con questi errori capita di perdere le partite. Ogni gara porta aspetti positivi, c’è il ritorno di Solet che ha dimostrato di essere importante. Anche Ekkelenkamp ha confermato le sue qualità, ora aspettiamo il ritorno di tanti giocatori”.

foto sito udinese