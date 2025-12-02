Runjaic: “Abbiamo perso con una delle più forti d’Europa. Palma? Gara solida, l’ho messo per farlo migliorare”

03/12/2025 | 00:12:15

Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dall’Allianz Stadium dopo Juventus-Udinese. “Abbiamo giocato contro la Juve fuori casa, una delle squadre più forti d’Europa con individualità importanti. Abbiamo perso troppi duelli nel primo tempo, devi giocare bene senza palla contro una squadra come la Juve. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non abbastanza. Siamo stati poco pericolosi. Nel nostro momento più solido poi è arrivato il rigore che l’ha chiusa. Palma? Ha giocato una partita solida, l’ho messo per farlo migliorare. Si è meritato di giocare perché si è allenato bene e ha delle qualità. Ha fatto un buon lavoro, quel tipo di rigore può capitare. Potenzialmente è un giocatore importante, ma non c’è solo lui, ma anche Berta, Bravo e Miller. Ho visto momenti buoni dei nostri giovani che stanno crescendo. Peccato uscire, ma fa parte del nostro percorso”.

foto sito udinese