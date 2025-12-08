Runjaic: “Abbiamo fatto troppo poco per evitare la sconfitta”

08/12/2025 | 22:06:34

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Doveva esserci oggi Malecki ma visto il risultato e la prestazione ho deciso di venire in quanto ho la prima responsabilità. Oggi ho osservato la partita da un punto di vista diverso oggi, ho visto come non abbiamo giocato molto gli uni per gli altri, ci è mancata la scintilla. Il Genoa ha fatto la sua partita, noi non abbiamo approcciato la nostra partita, sono assolutamente deluso dall’approccio, posso capire i tifosi vedendo una squadra così in campo. Siamo finiti sotto concedendo un rigore ingenuo, nella ripresa siamo scesi in campo meglio, ma se non si può vincere bisogna almeno ottenere il punto. Siamo mancati in fase difensiva e abbiamo perso, non avremmo dovuto mai perdere una gara del genere. Le statistiche di oggi possiamo buttarle nel cestino, non abbiamo fatto abbastanza per vincere. Avremmo potuto comunque pareggiare, ero arrabbiato per la squalifica e per il non poter dare il mio contributo dalla panchina, ma oggi abbiamo fatto veramente troppo poco. Ci fa veramente molto male”.

Sembra una squadra che spesso fa dei passi indietro dopo i miglioramenti: “Non sono soddisfatto di quanto fatto, pensavamo di aver trasmesso le idee giuste alla squadra, non è la prima volta in carriera che perdo una gara che non si sarebbe dovuto perdere. Dobbiamo darci uno scossone e migliorare, siamo a 18 punti, avrei voluto averne 19-21, ma quanto fatto stasera non basta. Dobbiamo migliorarci gara per gara, senza perdere la testa, c’è un percorso sul quale dobbiamo crescere, dobbiamo capirlo come squadra e singoli, alcuni di noi andranno in Coppa d’Africa, Kamara e Atta sono infortunati, chi è a disposizione dovrà dare tutto a partire dal Napoli”.

I subentrati le sono piaciuti? “Non abbiamo giocato bene fin dal primo minuto, i titolari dovevano approcciare bene la gara, in primis, potevamo pareggiarla già nel primo tempo e invece siamo andati sotto. Non mi è piaciuto il primo tempo, sono estremamente arrabbiato e deluso dal primo tempo. Adesso dobbiamo stringerci e lavorare sui dettagli, non penso sia stato decisivo l’apporto dei subentranti, sul 2-1 c’era un giocatore che non ha cominciato la partita e poi c’è stato un errore collettivo”.

Come mai il cambio di Zanoli? “Non so se la prestazione di Zanoli era così positiva, è qui da un po’ di tempo, è un bravo ragazzo e un bel giocatore, ma mi aspetto di più da lui. Ha avuto 70 minuti per dare un contributo, ci si può sempre chiedere quando sia meglio sostituire un determinato giocatore, bisogna sempre chiedersi cosa può dare un giocatore, bisogna assumersi la propria responsabilità attraverso buone prestazioni. Il livello di oggi non corrispondeva alle aspettative nostre e dei nostri tifosi, abbiamo commesso degli errori soprattutto in fase difensiva e abbiamo perso la partita. Potevamo segnare 3 gol e subirne uno solo vincendo la partita. Ripartiamo dalle basi, che nel primo tempo sono mancate”.

Foto: sito Udinese