Runjaic: “Abbiamo altri obiettivi da raggiungere. Contento di Rui Modesto e Zarraga”

11/05/2025 | 12:20:23

Kostas Runjaic ha parlato a DAZN prima di Udinese-Monza, le parole del tecnico dei friulani: “Il raggiungimento della decima posizione non dipende solo da noi, il nostro obiettivo è ottenere il massimo possibile. Ogni partita ci poniamo dei piccoli obiettivi da raggiungere, poi sarebbe bello anche conquistare quelli più grandi”. Il commento su alcuni singoli: “Rui Modesto ha fatto bene contro il Cagliari, in una partita difficile, ha fatto anche un assist. Per Zarraga vale lo stesso. Non ho cambiato molto, ogni giocatore ha la mia fiducia”.

Foto: Instagram Udinese