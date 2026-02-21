Runjaic: “A Bologna servirà intensità. La loro classifica è bugiarda”

21/02/2026 | 15:14:39

Kosta Runjaic, allenatore dell’ Udinese, ha parlato io conferenza stampa alla vigilia della gara di Bologna.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda il Bologna, parliamo di una squadra molto buona, si trova al di sotto delle sue attese in classifica. Siamo vicini in graduatoria, ci ricordiamo dell’andata, una sfida equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo commesso troppi errori e abbiamo perso 3-0. Sarà importante fare una bella prestazione ma soprattutto ottenere un bel risultato, il calcio è fatto di risultati alla fine. Il Bologna ha principi simili a Roma e Atalanta, avremo meno possesso palla e dovremo controbattere di più. Dovremo correre tanto e approcciare al meglio la partita”.

Fatiche europee per il Bologna: “Non credo che sia un vantaggio, giovedì il Bologna ha cambiato tanti giocatori rispetto alla gara di Serie A. Hanno una rosa profonda e possono cambiare giocatori mantenendo alta la qualità. Può permettersi di tenere in panchina un giocatore come Orsolini, questo la dice lunga sulla profondità della rosa. Hanno tempo per riprendere energie, non possiamo avere un impatto sulla preparazione della loro gara, dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare una bella partita, essere aggressivi e concentrati fino all’ultimo. Sono fattori importanti, saper soffrire, saper incidere nella trequarti. Nelle ultime due gare nonostante buone azioni non siamo riusciti a incidere, dobbiamo cercarci di più certe situazioni. Ne abbiamo parlato molto in settimana, quando si affronta una squadra come il Bologna che gioca uomo su uomo l’intensità è fondamentale”.

Foto: sito Udinese