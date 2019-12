Rumors di ieri confermati: Grosso-Brescia verso l’addio. Pronto Corini

Ieri pomeriggio, dopo il tonfo nel derby, vi avevamo raccontato che Fabio Grosso sarebbe già passato all’esame Cellino dopo appena tre partite. E l’esame difficilmente sarà superato (orientamento già dalla serata di ieri) perché anche Cellino ora ha intuito che il cambio in panchina non ha prodotto effetto (tre partite, zero punti, dirci gol al passivo e nessuno all’attivo). Ieri c’erano diversi allenatori presenti al “Rigamonti”, ma la situazione plausibile in queste ore è il ritorno di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia.

Foto: Brescia Twitter