Rummenigge:”Flick prossimo allenatore della Germania? La sua permanenza con noi è un dato di fatto”

Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, in una intervista rilasciata sul quotidiano Die Welt, ha parlato del futuro di Hansi Flick, attuale dei bavaresi e visto da molti come il maggior candidato a raccogliere l’eredità di Joachim Low sulla panchina del Mannschaft. Queste le parole del numero uno bavarese al quotidiano tedesco dichiarando che la partenza del suo allenatore questa estate è stata esclusa: “Non è una probabilità, è un dato di fatto. Abbiamo tutto l’interesse a fare quanto abbiamo deciso contrattualmente, gliel’ho detto inequivocabilmente in modo professionale “.

Foto: tonline.de