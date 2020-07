Rummenigge: “Thiago vuole una nuova sfida, ma non andrà via a zero. Su Alaba, Perisic e Havertz…”

Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente tedesca Sport1, , Karl-Heinz RummeniggeCeo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sport1 affrontando diversi temi di mercato: “Thiago Alcantara? Vuole provare una nuova avventura. Ma non vogliamo perdere un giocatore gratis tra un anno (Thiago è in scadenza nel 2021, ndr), lo dico molto chiaramente. Non abbiamo avuto contatti con il Liverpool: se vuole andare, dobbiamo trattare. Alaba come Thiago? Entrambi sono ragazzi di alto livello. Ora dobbiamo cercare di trovare una soluzione finanziariamente accettabile per noi. È noto che entrambi i giocatori hanno un contratto per un anno. Havertz? Davanti a noi c’è una grande sfida finanziaria. Se anche lo volessimo, non potremmo permettercelo quest’anno. Il riscatto di Perisic? Non abbiamo ancora deciso nulla, ma voglio ribadire che il Bayern deve affrontare importanti sfide economiche”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco