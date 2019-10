Rummenigge striglia il Bayern: “Giocando così non andiamo da nessuna parte”

Al Bayern Monaco vincere non basta, bisogna anche convincere. Il successo di ieri in Grecia contro l’Olympiacos, arrivato al termine di un incontro sofferto, non ha rasserenato la dirigenza del club bavarese. Anzi, l’amministratore delegato Karl-Heinz Rummenigge si è espresso così ai canali ufficiali dei tedeschi: “Credo che questo modo di giocare non ci regalerà tanti risultati in questa stagione, se non cambiamo qualcosa. Giochiamo senza metterci troppo la testa e prima o poi questo ci causerà dei problemi. Nelle ultime partite ci siamo fatti scappare punti importanti contro squadre di terza fascia. Vogliamo che i ragazzi entrino in campo concentrati e motivati per portare a casa i tre punti”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco