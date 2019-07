Rummenigge: “Stipendi alti? Il Bayern non parteciperà a questa follia”

Intervistato dalla Bild, il direttore generale del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato dell’enorme quantità di soldi spesi in questo mercato negli stipendi dei calciatori: “Il mercato è cambiato del tutto, quello che mi preoccupa non sono soltanto le cifre dei trasferimenti, 100 o 120 milioni di euro non sono niente di spettacolare. Sono molto preoccupato per gli stipendi pagati, soprattutto in Spagna, Inghilterra e Italia. C’è la tendenza a pagare gli stipendi netti, una cosa che non influenzerà il nostro tetto salariale. Si tratta di cifre enormi. Prendete Griezmann, che ha un ingaggio milionario netto a due cifre per ogni stagione. Tutto questo va raddoppiato, perché il Barcellona pagherà anche le tasse. Il Bayern non parteciperà a queste follie. Continueremo sul nostro cammino di sempre. In futuro, le posizioni 17, 18, 19 e 20 del nostro spogliatoio saranno occupate da giovani non molto costosi, poi cercheremo di far sì che uno o due di questi quattro giocatori siano punti fermi della prima squadra. Sarà un compito interessante”.

Foto Twitter Bayern Monaco