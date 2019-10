Rummenigge sbotta: “Hernandez con noi non ha giocato, irritati dalla convocazione in Nazionale”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato in merito alla convocazione in Nazionale francese di Lucas Hernandez, avvenuta nonostante il laterale ex Atletico venisse da un periodo di inattività: “Siamo irritati da questa decisione. Vorrei sottolineare che Hernandez non ha giocato né a Londra e né sabato in campionato. Le parole di Deschamps, che ha detto che Lucas è pronto per giocare anche su una gamba sola, ci hanno sorpreso”. In tal senso si è espresso anche il medico dei bavaresi, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt: “Sono responsabile della salute del giocatore e devo dire che non è assolutamente in grado di giocare con la Nazionale, quindi la convocazione non ha senso”.

Foto: tonlinede