Rummenigge: “Perisic? Mi piace, ma vedremo dopo la Champions”

Il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, è tornato a parlare del futuro di Ivan Perisic attraverso le pagine di Bild: “Perisic mi piace molto. È molto efficiente, le sue statistiche sono molto buone. Ogni volta che gioca fa qualcosa di produttivo. Ivan potrebbe non essere sempre spettacolare, ma molto affidabile. Vogliamo concludere in pace il percorso in Champions League e poi torneremo di nuovo sull’argomento”.

Foto: tonline.de