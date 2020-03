Rummenigge: “Non approfitteremo della crisi per negoziare al ribasso i rinnovi”

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla stampa tedesca soffermandosi sui possibili rinnovi di contratto di alcuni giocatori, tra cui il capitano Manuel Neuer: “Vale per Neuer come per tutti i giocatori i cui contratti scadono nell’estate del 2021: abbiamo già presentato le offerte prima dell’inizio della crisi e non vogliamo approfittare di questa situazione per abbassare l’ingaggio di questi eccellenti calciatori. Il Bayern è una società solida e affidabile e tratta tutti in modo equo”, ha chiuso Rummenigge.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco