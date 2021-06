Rummenigge: “Nell’Esecutivo Uefa dobbiamo decidere come andare avanti nella vicenda Superlega”

L’ex calciatore e Ceo del Bayern Monaco, Kar-Heinz Rummenigge, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport si è soffermato anche sul tema della Superlega. “Sono nell’Esecutivo Uefa e sarò impegnato anche per l’Eca, l’associazione dei club. Dobbiamo decidere come andare avanti nella vicenda Superlega, si sa, tre società ancora ne fanno parte. C’è lavoro da fare. Vedremo come. Problema Covid? Sperando che la pandemia finisca, l’effetto sul mondo del pallo- ne durerà ancora almeno due anni. Devono tornare i tifosi allo stadio per la cultura del calcio che ha bisogno dell’atmosfera e dell’emozione della gente. E poi c’è il lato finanziario. Gli stadi vuoti hanno danneggiato entrambi gli aspetti. Vanno diminuiti i costi generali: cartellini, già sono scesi, stipendi e commissioni degli agenti. Fifa e Uefa ci devono aiutare, non si può più andare solo su con le spese, bisogna tornare sulla terra”.

Poi sull’Inter, sua ex squadra da calciatore. “Sono contento perché è tornato lo scudetto dopo tanti anni: fa bene al club e fa bene ai tifosi, ma tutto quello che sento dal lato finanziario mi preoccupa perché certamente la pandemia ha danneggiato tutto il mondo e anche il calcio, ma la partenza di Conte è un problema, perché lui ha gestito tutto in modo eccezionale prendendo il titolo. Mi ha dato la sensazione che tra squadra e allenatore ci fosse un legame forte: auguro all’Inter di gestire la situazione finanziaria perché può condizionare tutto il club, è da evitare”.

FOTO: Twitter Bayern Monaco