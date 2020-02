Rummenigge: “Mi vergogno profondamente, i tifosi hanno screditato l’immagine del Bayern”

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel match di Bundesliga tra Bayern Monaco e Hoffenheim (gara vinta 6-0 dai bavaresi). A circa 10 minuti dal termine della gara, le due squadre hanno volontariamente deciso di “giochicchiare” in mezzo al campo, con i calciatori che si passavano la palla tra di loro. Il motivo? Un gesto di solidarietà in seguito all’esposizione sugli spalti di uno striscione nei confronti di Dietmar Hopp, proprietario dell’Hoffenheim. Gli stessi giocatori del Bayern e il tecnico Flick hanno provato a convincere gli ultrà a togliere la scritta, fino alla decisione dell’arbitro di mandare le squadre negli spogliatoi. Dopo una decina di minuti la gara è ripresa, ma il segnale è stato mandato forte e chiaro: di fatto non s’è più giocato, coi tifosi dell’Hoffenheim ad applaudire la protesta dei bavaresi. E dopo la gara, Karl-Heinz Rummenigge ha tuonato: “E’ un episodio da condannare, non ci sono scuse perché oggi si è vista la brutta faccia del Bayern. Mi vergogno profondamente per quanto successo. Prendere provvedimenti? Sì, il club agirà contro i tifosi: hanno screditato la nostra immagine ed è necessario un intervento da parte dei vertici federali”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco