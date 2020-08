Rummenigge: “Messi è il Barcellona da dieci anni, dobbiamo capire come metterlo fuori causa”

Karl Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, in vista della gara di domani in Champions League contro il Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Germania. Queste alcune dichiarazioni tra cui su Messi: “Il Barcellona è Messi da più di dieci anni, l’argentino è un giocatore che ha dominato un decennio, è stato probabilmente il migliore del mondo. Il Barcellona dipende da Messi. Noi dobbiamo capire come possiamo controllarlo e metterlo fuori causa. Ci pensa Davies? Se Messi giocherà dalle sue parti, Alphonso si prenderà cura di lui. Sarà una sfida difficile ma interessante.”

Foto: twitter Bayern