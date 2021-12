Rummenigge: “L’Inter può farcela contro il Liverpool. Servirà anche la spinta del pubblico di San Siro”

Karl-Heinz Rummenigge a Sky Sport sull’Inter: “Contro il Liverpool sarà una partita dura ma credo che l’Inter in due buone giornate ha teoricamente delle chance di passare il turno perché quest’anno, soprattutto negli ultimi due-tre mesi sta andando molto bene, è capolista in Serie A, si è qualificata agli ottavi, sta facendo un’ottima stagione. Non dimentichiamo che ha perso un giocatore come Lukaku molto importante per lo scorso scudetto e ha cambiato allenatore. Inzaghi però sta facendo molto bene quindi posso solo fare i complimenti a favore dell’Inter. Speriamo che il Covid non danneggi la partecipazione del pubblico perché l’Inter avrà bisogno della motivazione e della spinta di San Siro”.

FOTO: Twitter Bayern