Rummenigge: “Lautaro? Il mio amico Marotta riuscirà a rinnovargli il contratto”

Karl Heinz Rummenigge è stato premiato questa sera al Globe Soccer Awards Europe 2024. Queste le sue dichiarazioni nel corso di una intervista rilasciata a ‘Sky Sport’: “Purtroppo dopo undici anni di fila il Bayern quest’anno non è riuscito a vincere la Bundesliga, ma c’è da dire che quest’anno il Bayer Leverkusen ha fatto molto bene e in questa stagione, oltre al campionato, ha vinto la coppa nazionale ed è arrivato in finale di Europa League. Quest’anno in campo nazionale non abbiamo fatto molto bene, mentre in campo internazionale molto meglio e abbiamo perso in un modo un po’ maledetto contro il Real Madrid. Non dico che è una stagione deludente, ma una stagione senza titoli non è ciò che ci si aspetta dal Bayern”.

Poi ha proseguito parlando dell’Inter: “Innanzitutto bisogna fargli i complimenti all’Inter, ha stravinto il campionato e ha conquistato la seconda stella. Un nome? Ce ne sono tanti, chi mi è sempre piaciuto è stato Lautaro, è un giocatore che può fare molto felice l’Inter”.

Infine, sul rinnovo di Lautaro: “Lui è molto importante, un giocatore importante. Ma alla fine sono convinto che il mio amico Beppe riuscirà a rinnovargli il contratto, i tifosi possono stare calmi e tranquilli”.

Foto: Instagram Inter