Rummenigge: “L’Atalanta è una piccola che va rispettata. Contro le tedesche si esalta”

10/03/2026 | 11:11:44

Karl-Heinz Rummennigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Parole sull’Atalanta che in particolare contro le tedesche fa sempre bene.

Queste le sue parole: “Noi dobbiamo provare a fare un risultato utile a Bergamo e nel ritorno tentare di passare ai quarti. Ma non è scontato. Sono l’unica squadra rimasta in Champions della Serie A. Non me l’aspettavo, non bisogna sottovalutare nessuno quest’anno, le cosiddette piccole stanno facendo bene. L’Atalanta è una piccola che va rispettata, negli anni passati ha vinto nettamente quella finale con il Leverkusen, meritata in tutti i sensi”.

Un esempio più recente è la rimonta fatta contro il Borussia Dortmund: “All’andata poteva perdere anche di più, ma al ritorno nessuno in Germania pensava che il Dortmund potesse uscire. Ripeto: non è da sottovalutare, ma mi piace anche l’organico della società. Ho conosciuto la famiglia Percassi, mi è piaciuto come loro vedono il calcio, come lo gestiscono in modo tranquillo. Non si fanno mettere sotto pressione e poi hanno scelto bene. Vincere l’Europa League non è qualcosa di normale e poi contro le tedesche si esaltano”.

Foto: sito Bayern