Rummenigge: “James Rodriguez ha chiesto di non essere riscattato dal Bayern”

Importanti novità per il futuro di James Rodriguez. Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato a Sport Bild: “Mi ha detto in un incontro personale che vuole chiedere al club di non esercitare l’opzione per il suo riscatto”. Dunque scartata l’opzione riscatto da parte dei bavaresi per il colombiano che farà, almeno momentaneamente, ritorno al Real Madrid. “Anche il suo agente (Jorge Mendes ndr) mi ha chiamato la scorsa settimana per dirmi la stessa cosa. Riscattare un giocatore contro la sua volontà – afferma Rummenigge – quindi non avrebbe senso. Non si dovrebbe pagare un giocatore 42 milioni, più uno stipendio adeguato, se non gli si può offrire una posizione stabile. Ho sempre detto di essere un fan del suo stile di gioco: il suo piede sinistro è eccezionale. Lui però ha il diritto di giocare ogni partita e qui non vede garantita questa possibilità”, ha concluso il CEO del Bayern Monaco.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco