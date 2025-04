Rummenigge: “Inzaghi è un fenomeno”

Karl Heinze Rummenigge, ex presidente ed oggi membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild in vista della super sfida di questa sera dei bavaresi contro l’Inter all’Allianz Arena, andata dei quarti di finale di Champions League, soffermandosi su Simone Inzaghi: “Per me è una sorpresa positiva, perché a livello nazionale ha già vinto parecchio e forse conquisterà anche quest’anno lo scudetto. E anche a livello internazionale si sta comportando bene. Nel 2023 ero a Istanbul quando affrontò il Manchester City in finale di Champions League: con un po’ di fortuna avrebbe potuto anche vincerla. Seguo ancora l’Inter, che è una mia ex squadra, e trovo che Inzaghi sia un fenomeno”.

Foto: Instagram Inter