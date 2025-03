Rummenigge: “Inter-Bayern? Sarebbe stata la mia finale ideale. Germania favorita stasera”

Karl-Heinze Rummenigge, leggenda del calcio tedesco, ex Bayern e Inter, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra Germania e Italia e sulla sfida in Champions tra Inter e Bayern.

Queste le sue parole: “Sono un po’ in difficoltà. Per me questa sarebbe stata la finale ideale, invece siamo solo ai quarti e mi dispiace che una delle due dovrà uscire. Chi passa avrà grandi chance di arrivare in finale. Anche se non sarà facile perché probabilmente poi se la vedrà con il Borussia Dortmund o soprattutto il Barcellona, per come sta giocando adesso”.

Il discorso poi non poteva non andare sulla sfida di questa sera fra Germania e Italia, gara che non è mai come le altre e che vale un posto nella semifinale di Nations League: “Italia-Germania è stata una grande partita: nel primo tempo siete stati meglio voi, nel secondo invece noi e giocando ora in casa è la Germania che parte favorita. Però l’Italia mi ha sorpreso in modo positivo perché all’Europeo non mi era piaciuta, invece tre giorni fa a Milano ho visto una squadra molto moderna”.

Foto: X Bayern Monaco