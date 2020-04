Rummenigge: “Il mercato soffrirà questa crisi. I cartellini ne saranno condizionati”

Intervistato da Il Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha spiegato come sta cercando di ripartire il calcio tedesco: “Abbiamo istituito una task force medica in continuo contatto con la politica e due volte a settimana vengono a fare il tampone ai giocatori. In Germania la situazione è più controllata che altrove e gli allenamenti a gruppetti funzionano. Il mercato soffrirà, cartellini e salari saranno condizionati, è il momento della liquidità.”

Foto: tonline.de