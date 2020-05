Rummenigge: “Il calcio deve ringraziare la Germania, il nostro protocollo funziona”

Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla ripresa del calcio in Germania e non solo: “Siamo orgogliosi di essere stati capaci di ripartire, ma è stato importante prendere la situazione con umiltà. Credo che il calcio debba ringraziare la politica tedesca. Siamo stati capaci di ripartire per primi, il concetto di igiene ha funzionato così come il protocollo stabilito. Pur non avendo spettatori allo stadio, tutte le squadre hanno giocato in modo normale. Penso che tutte le regole previste sono attuabili, ma i giocatori devono prenderle seriamente. In Italia è importante convincere la politica. Ha la responsabilità per l’intero popolo e ti dà fiducia solo se ritiene che tutto possa andare per il meglio”.

Foto: Bayern Monaco Twitter