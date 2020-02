Rummenigge: “Guardiola? Al Bayern voleva schierare Neuer a centrocampo”

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, torna a parlare dell’esperienza di Pep Guardiola sulla panchina dei bavaresi. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al magazine ufficiale del club: “Neuer, con le sue grandi abilità con i piedi, ha rivoluzionato il ruolo del portiere. Ricordo ancora come Guardiola, dopo aver vinto un campionato, ebbe l’idea di schierarlo a centrocampo per una partita. Trovai difficoltà a dissuaderlo, qualcuno avrebbe potuto vedere questa scelta come un atto di arroganza. Ma sono convinto che Manuel sarebbe andato bene anche da centrocampista”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City