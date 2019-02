Rummenigge: “Il futuro di Ribery? C’è grande rispetto, prenderemo una decisione insieme”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato in merito al futuro di Franck Ribery ai microfoni di Eurosport: “Abbiamo avuto anni eccellenti grazie a lui e con lui, ho un enorme rispetto per Franck, dobbiamo essere aperti e sinceri, ad un certo punto parleremo con lui e il suo consulente e insieme prenderemo una decisione, ma ancora non posso prevedere quale sarà”.

Foto: tonline.de