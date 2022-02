Rummenigge entra nella Hall of Fame del calcio italiano: “Ho ricordi meravigliosi della mia esperienza all’Inter”

Karl-Heinz Rummenigge è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Ecco le sue parole: “E’ con grande piacere che ringrazio la FIGC per avermi inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, un riconoscimento che significa molto per me. Ho ricordi meravigliosi del mio tempo all’Inter, che mi ha formato molto come giocatore ma anche come persona. La mia famiglia ed io – prosegue Rummenigge – ci siamo sempre sentiti a nostro agio e siamo sempre legati al club e alle persone coinvolte. L’Italia sarà sempre nel mio cuore”.

FOTO: Twitter Bayern