Rummenigge: “È necessario un Fair Play Finanziario 3.0. Relativo punire PSG e City economicamente”

Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Welt am Sonntag per parlare delle principali vicende del calcio internazionale. Il dirigente tedesco si è anche soffermato sulla questione del Fair Play Finanziario. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Se un club viola le regole, deve sapere esattamente cosa aspettarsi e non poter agire in una zona grigia. Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo coerente e rigoroso e che includa una specifica lista di sanzioni, fino all’esclusione dalla Champions League. Luxury tax? Stiamo veramente parlando di punire economicamente società come Paris Saint-Germain e Manchester City, dove il denaro è una questione piuttosto relativa?”.

Foto: Instagram Rummenigge