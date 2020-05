Rummenigge e la ripresa della Bundes: “Così i verdetti saranno decretati dal campo e non a tavolino”

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco soffermandosi sull’imminente ritorno in campo della Bundesliga: “Vorrei ringraziare i politici per aver dato l’opportunità di terminare la stagione della Bundesliga. Non vediamo l’ora di riprendere a giocare da metà maggio. Questo assicura che le decisioni sportive siano prese sul campo e non a tavolino. Vorrei ringraziare espressamente la DFL e la Task Force Medicine per l’eccellente lavoro organizzativo e medico. Faccio appello a tutti i soggetti coinvolti a seguire i requisiti del protocollo, che sono la base per la ripresa del gioco, in modo esemplare ed estremamente disciplinato”.

ℹ Entscheidung der Politik: Das sagt Karl-Heinz #Rummenigge zur Wiederaufnahme der #Bundesliga. 🔗 https://t.co/OuIRdz5ad1 — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2020

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco