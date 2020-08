Rummenigge: “Con Flick tutto è cambiato. Perisic? Non so se resterà”

Karl Heinz Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la roboante vittoria di ieri sera contro il Barcellona: “La squadra fin dall’inizio ha interpretato le difficoltà nel modo migliore. Tra i ragazzi ed il mister c’è una grande intesa. Con Flick tutto è cambiato, offre un calcio davvero speciale. Quando ha preso lui la squadra ha cambiato qualcosa e ha messo la squadra in riga. Tre allenatori in semifinale? Non era mai successo, significa che abbiamo dei grandi allenatori in Germania. Non succedeva da tempo di avere due squadre tedesche in semifinale di Champions League. Messi all’Inter? Non conosco i programmi dei nerazzurri, ho visto la squadra in Europa League e mi è piaciuta molto. Perisic? Il mister punta su di lui, mi piace come gioca ma non so se resterà.”

Foto: twitter Bayern