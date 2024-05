Rummenigge: “Ci sono ultimi dettagli da sistemare ma alla fine arriverà Kompany. Guardiola ci ha parlato molto bene di lui”

Dopo undici anni di trionfi nazionali il Bayern Monaco ha dovuto abdicare in favore del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, protagonista di una stagione incredibile. Il percorso in Champions League dei bavaresi è stato molto buono avendo raggiunto le semifinali della competizione eliminando Lazio ed Arsenal. Tuttavia con ogni probabilità non sarà Thomas Tuchel l’allenatore del club, lo conferma anche Karl Heinz Rummenigge in un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, in cui dichiara che il direttore sportivo ha scelto Vincent Kompany come tecnico. Queste le sue parole:

“Il Bayern dopo undici vittorie di fila in campionato non è riuscito a vincere, la stagione in campo nazionale non è stata troppo buona, siamo arrivati terzi. In Champions siamo usciti in una maniera un po’ maledetta contro il Real Madrid: peccato sarebbe stata interessante una finale tutta tedesca.”

Sul prossimo allenatore: “Il nostro direttore ha scelto Kompany, ci sono gli ultimi dettagli da sistemare ma alla fine arriverà lui. Ne abbiamo parlato con Guardiola, che ce ne ha parlato molto bene.”

Foto: instagram Bayern Monaco