Rummenigge blinda Muller: “Non è un ripiego, fa sempre parte del progetto”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha blindato il veterano Thomas Muller smentendo le recenti voci di un suo possibile addio a gennaio ai microfoni di Welt am Sonntag: “Il nostro rapporto è rimasto sempre invariato e Thomas farà ancora parte del progetto Bayern. Non riesco proprio a immaginare una sua partenza a gennaio. Domenica scorsa ha parlato con Kovac, lui non è un ripiego per noi”.

Foto: Twitter Bayern Monaco