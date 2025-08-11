Rummenigge sul Mondiale per Club: “I giocatori chiedono stipendi alti, ecco perché nascono nuovi format”

11/08/2025 | 10:05:47

Karl-Heinz Rummenigge, storica bandiera del Bayern Monaco e attuale membro del consiglio direttivo dei bavaresi ha di recente rilasciato delle dichiarazioni a Bild: “Come giocatore, sarei stato felice di partecipare a un torneo del genere. Naturalmente, il Mondiale per club comporta un numero maggiore di partite in questa stagione, ma bisogna anche dire che questo torneo si svolge solo ogni quattro anni”. Sul calendario fitto di impegni: “Molti giocatori, insieme ai loro consulenti, hanno contribuito a creare questa situazione e si sono messi da soli in una trappola. Chiedono stipendi sempre più alti, costringendo i club a trovare fonti di reddito aggiuntive. Ecco perché nascono nuovi format. D’altra parte, vedo poca disponibilità a rinunciare allo stipendio. Si tratta di una contraddizione che dovrebbe essere chiaramente sottolineata”. Una chiosa conclusiva: “Ora il Bayern Monaco ha potuto presentarsi sulla scena mondiale, conquistare nuovi tifosi e trarne anche vantaggi economici. Vale la pena ogni tanto osare guardare oltre il proprio naso”.

Foto: tonline.de