Rummenigge attacca Alaba: “Non capisco come non si sia accontentato di ricevere 19,5 milioni di stipendio”

Karl-Heinz Rummenigge torna a parlare dopo il suo addio al Bayern Monaco. E lo fa in un’intervista alla Bild. In uno spezzone di intervista c’è un riferimento a David Alaba e al suo ingaggio di oltre 20 milioni al Real Madrid: “Penso che pochissime persone al mondo in questo difficile momento storico possano riuscire a capire come un giocatore che guadagna già 15 milioni a stagione non si accontenti di riceverne 19,5″.

Foto: Twitter Bayern Monaco