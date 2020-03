Rummenigge allo scoperto: “Scambio Alaba-Sané con il City? Nulla a che fare con la realtà”

Il Bayern Monaco smentisce il possibile scambio – ipotizzando dalla stampa tedesca – con il Manchester City tra David Alaba e Leroy Sané. Karl-Heinz Rummenigge, CEO del club bavarese, ha parlato così ai microfoni di TZ in Germania: “Posso chiaramente dire che mi sembra una fiaba dei fratelli Grimm, non ha nulla a che fare con la realtà. Nessuno sa quando finirà l’emergenza, di sicuro avrà un impatto sul mondo del calcio. Quindi per ora non ci stiamo concentrando sul mercato”, ha chiuso Rummenigge.

Foto: Twitter ufficiale Premier League