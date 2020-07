Rummenigge: “Alaba? Per me è il Beckenbauer di colore, tiene da solo la difesa”

Rummenigge, in un’intervista rilasciata a Sky Sport Germania, ha parlato del futuro di David Alaba. Queste le parole del dirigente del Bayern Monaco come raccolto da tmw: “Alaba? Per me è il Beckenbauer di colore. E’ il primo giocatore dopo Franz, che tiene la difesa da solo, che controlla il gioco e che ha sviluppato una personalità enorme. Lui sa cosa ha al Bayern e noi sappiamo cosa abbiamo con lui in rosa”.

Foto: profilo twitter Bayern