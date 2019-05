Rummenigge: “Acquistare James Rodriguez per poi rivenderlo? Non facciamo traffici di esseri umani”

“Acquistare James Rodriguez per poi rivenderlo? No, non è nello stile del Bayern. Non facciamo traffici di esseri umani per guadagnare qualcosa da questa vicenda. Il Bayern non lo ha mai fatto prima”. Queste le parole di Karl-Heinz Rummenigge, direttore generale del club bavarese, riportate sul quotidiano spagnolo As. Il dirigente tedesco ha così risposto alle domande dei giornalisti relative al futuro di James Rodriguez, giocatore sul quale il Bayern ha la possibilità di esercitare la recompra.

Foto: Mundo Deportivo