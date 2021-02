Rumenigge su Zirkzee: “Speriamo che segni molti gol”

Karl-Heinze Rumenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato in merito al giovane Joshua Zirkzee, prestato dai bavaresi al Parma.

Queste le parole di “Kalle” a Sky Sports in Germania: “Zirkzee? Speriamo che segni molti gol. Non era soddisfatto questa stagione mentre l’anno scorso la situazione era diversa. Ha dato un contributo importante per il titolo vinto in Bundesliga l’anno scorso”., ora speriamo possa fare tanti gol e aiutare il Parma a far bene, in modo che possa convincere anche la nostra dirigenza a tenerlo la prossima stagione. Ha grande talento e penso possa far bene in Serie A”.

Foto: tonlinede