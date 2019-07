Il boss del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha parlato in conferenza stampa a Houston, alla vigilia del match contro il Real Madrid: “Sane? Se c’è qualcosa da annunciare, lo faremo. Ma non è così lontano. “ Guardiola invece aveva dichiarato in conferenza stampa che tra i club non c’erano stati contatti per Sane: “Guardiola nega? “Non so se Pep sappia tutto quello che succede nel suo club. Aspettiamo e vediamo”.

Foto: Sport Bild