Rulli: “La serata più felice della mia vita. Il rigore? Non mi ero mai allenato per tirarne uno”

Geronimo Rulli, protagonista col suo Villarreal della vittoria in Europa League ai danni del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“E’ una serata indescrivibile, non riesco a trovare le parole giuste. Arriva dopo il lavoro di tutta una stagione, ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare dove sono oggi. Non ricordo una giornata più felice di questa.

Il rigore? Non avrei mai pensato di tirare un rigore, non l’avevo nemmeno provato in allenamento. Ne ho toccati quattro, ma non ne ho parato neanche uno, quindi ho cercato di riscattarmi segnando il mio. Poi è arrivata anche la parata”.

Foto: Twitter Villarreal